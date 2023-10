Furto nella sala operativa della Protezione civile, l'allarme dei sindacati: "Operatori scossi"

Ladri nella sala operativa della Protezione civile di via Gaetano Abela, tra piazza Sant'Oliva e via Mariano Stabile. Il furto si è verificato nella notte tra venerdì e sabato scorsi. e i sindacati, appreso oggi il fatto, lanciano l'allarme per quanto accaduto in una lettera indirizzata a Salvo Cocina, dirigente generale del dipartimento regionale di Protezione Civile. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.

Secondo quanto denunciano le segreterie regionali di Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas-Codir, Sadirs, Siad e Ugl "ignoti incuranti della presenza di due dipendenti in servizio presso la sala operativa Soris, che stavano svolgendo il proprio turno di lavoro notturno, sono penetrati all'interno dei locali del dipartimento, dopo avere forzato il portone di ingresso (per il quale, a dire il vero, erano state fatte diverse segnalazioni di malfunzionamento nell'apertura e chiusura dello stesso e che pare permanga attualmente), forzando armadi e cassettiere in diversi uffici dei vari piani, razziando oggetti e materiale informatico la cui entità dovrà essere quantificata. Forzato inoltre anche il distributore automatico di bevande e snack".

I sindacati sottolineano che "quanto accaduto ha scosso fortemente tutti gli operatori della Soris (non solo quelli di turno) in quanto solo il caso ha voluto che nessuno aprisse la porta di ingresso dei locali ove è ubicata la Soris, in quanto i dipendenti in servizio hanno imputato i rumori avvertiti, provenienti dall'esterno, viceversa si sarebbero potuti trovare faccia a faccia con i malviventi che si sono introdotti nell'edificio, le cui conseguenze potevano essere gravemente lesive della loro incolumità fisica".

Le sigle dunque chiedono "con l'urgenza che il caso impone, tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori sopratutto nelle ore notturne (sistemi di controllo agli accessi, telecamere di sorveglianza, sistema di allarme collegato con le forze dell'ordine, vigilanza esterna) garantendo sempre la presenza di almeno due operatori per turno, considerato che nel turno notturno di sabato 14 ottobre 2023, in sala era presente una sola unità e per giunta donna, cosa che comunque si ripete da tempo a causa della nota criticità del personale in servizio presso la Soris, che attualmente rappresenta meno del 50% dell'organico previsto".