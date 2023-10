Via Bentivegna, rubate le ruote di un'auto: "Ennesimo segnale del degrado di questa città"

Questa è la mia auto: era posteggiata sotto casa mia (in via Bentivegna) a pochi passi dal commissariato che si trova in via Roma e stanotte sono state rubate entrambe le ruote lato guida. I ladri sono stati allontanati dalle urla di un residente che abita di fronte. Erano le 00:35 (si non ho sbagliato) quindi nemmeno piena notte. Si tratta a mio avviso dell'ennesimo segnale del degrado totale di questa città.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday