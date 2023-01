Furto all'hub della Fiera del Mediterraneo, rubati cinque computer

Rubati cinque computer in uno dei padiglioni dell’hub della Fiera del Mediterraneo. I carabinieri indagano sul furto registrato nella struttura, attivata durante l’emergenza Covid, e denunciato dai vertici. L’episodio è stato segnalato dai sanitari che lavorano lì per la campagna vaccinale e per effettuare i tamponi. Bisogna ancora chiarire quali computer fossero e se, come si teme, contenessero i dati sensibili degli utenti che nei mesi scorsi hanno usufruito dei servizi resi all’hub di via Anwar Sadat. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona.