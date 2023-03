Girano tutta la Sicilia ma la tappa a Palermo rovina la vacanza: turisti polacchi derubati della moto

Hanno girato la Sicilia per un mese e sembrava essere andato tutto per il meglio, almeno fino all'arrivo, questo fine settimana, a Palermo: qui, infatti, nella notte tra ieri (venerdì 24 marzo) e oggi a una coppia di turisti di Varsavia è stata rubata la moto.

Il furto del mezzo, una Bmw Gs F750 dorata (targata WE65OG) è avvenuto nel centro storio, in via Rua Formaggi, proprio vicino al b&b dove i due stranieri, venuti da Varsavia, hanno alloggiato per due giorni. E' stata presentata una denuncia alla polizia e si spera che la moto possa essere ritrovata al più presto, anche se la coppia lascerà l'Isola stasera. Attraverso un parente italiano, i turisti hanno deciso di lanciare un appello anche tramite PalermoToday.

La coppia di polacchi ha anche segnalato agli inquirenti che nella via in cui è avvenuto il furto è presente una telecamera di sorveglianza: attraverso le immagini magari sarà possibile risalire ai responsabili.

Non è la prima volta che chi decide di venire a visitare Palermo incappa in episodi del genere. PalermoToday aveva raccontato in passato, tra le altre, sia la storia di una famiglia giunta da Genova, alla quale era stata rubata la macchina, che quella di una turista svedese che aveva fatto tappa in città prima di raggiungere Malta e alla quale era stata sottrata una motocicletta con tutta l'attrezzatura da sub e persino i vestiti. In entrambi in casi, dopo la diffusione della notizia, i mezzi erano stati subito ritrovati.