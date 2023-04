Le rubano l'auto con gli strumenti musicali dei malati di Alzheimer: "Aiutatemi a ritrovarla"

Quello compiuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in via Isidoro La Lumia non è un semplice furto d'auto perché, alla luce di ciò che era custodito nel bagagliaio dalla sua proprietaria, comporta la sospensione della musicoterapia per decine di pazienti affetti da Alzheimer e in cura al Policlinico. Da qui l'appello a PalermoToday per cercare di ritrovare la Panda blu targata FF673KK, peraltro già oggetto di furto lo scorso dicembre, e soprattutto del suo contenuto.

Nella macchina della psicoterapeuta e musicoterapeuta Flora Inzerillo, che lavora nel reparto di Geriatria dell'ospedale, c'erano non solo diversi strumenti musicali (soprattutto a percussione, maracas, legnetti, nacchere, tamburelli ecc.) il cui valore non è elevatissimo, ma pure due buste piene di cd in cui in 25 anni di attività sono state registrate specifiche compilation che guidano i malati, in base alle loro esigenze individuali, nel percorso terapeutico. La dottoressa ha denunciato il furto alla polizia ed è disperata per la sorte dei suoi pazienti.

"Non è tanto per la macchina - racconta amareggiata a PalermoToday - ma per tutto ciò che conteneva, uno strumentario fondamentale per aiutare i pazienti attraverso la musicoterapia. Abbiamo fatto di tutto per non sospendere la terapia durante il Covid e con tutte le difficoltà ci siamo riusciti, facendo gli incontri ogni venerdì all'Orto botanico. La musicoterapia è di fatto l'unica terapia non farmacologica che può aiutare questi pazienti. Dopo il furto è davvero complicato proseguire...".

Inzerillo aveva lasciato la sua Panda in via La Lumia giovedì 30 marzo intorno alle 20. Nel bagagliaio tutta l'attrezzatura per l'incontro con i pazienti fissato per il giorno successivo. "Venerdì mattina alle 8.30 - spiega - la mia macchina era sparita. Mi era già stata rubata a dicembre e l'avevamo ritrovata, quindi ho subito fatto la denuncia. Abbiamo comunque fatto la seduta con i pazienti, ma senza strumenti hanno dovuto usare le mani e senza le compilation studiate per loro è stato davvero complicato".

La speranza è di ritrovare non solo il mezzo, quindi, ma ciò che conteneva per poter proseguire il percorso con i pazienti: "Ho detto a tutti e con grande dolore che per ora dobbiamo sospendere il corso...", conclude la dottoressa.