Furto nel bar di un distributore di carburante, terzo colpo in poco più di venti giorni a Misilmeri

Hanno fatto leva con un piede di porco o una sbarra in metallo, hanno divelto la porta e sono entrati. In pochi attimi sono riusciti ad arraffare decine di stecche di sigarette e a fuggire con un bottino di oltre duemila euro. Un nuovo furto è stato registrato la scorsa notte nel bar-tabacchi interno all'area di servizio Q8 che si trova lungo la strada statale Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Portella di Mare e Misilmeri. Si tratta del terzo episodio, nell'arco di 23 giorni, ai danni dello stesso obiettivo.

Il primo dei tre colpi, messo a segno con lo stesso modus operandi, risale al 7 settembre scorso. Anche in quell'occasione una banda aveva utilizzato una sbarra di ferro per scardinare la porta d'ingresso, così da aprire un varco per accedere e portare via tabacchi e contanti per il valore complessivo di oltre 8 mila euro. Appena dieci giorni dopo i ladri - e non si esclude che i responsabili siano sempre gli stessi - sono entrati nella rivendita portando via merce per circa 10 mila euro tra sigarette e altro ancora. L'ultimo la scorsa notte.

Su tutti e tre gli episodi stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Misilmeri che, in attesa della denuncia da parte dei gestori della rivendita e dell'inventario completo per quantificare la refurtiva, hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate vicino al distributore Q8 e nei paraggi. I militari dell'Arma indagano anche sul furto registrato il 17 settembre scorso all'interno dell'impianto Fuel Power che si trova, a pochi chilometri di distanza, sempre sulla statale 121.