Furto con spaccata in un ristorante del centro, rubate decine di bottiglie da Scolapasta

Un altro ristorante colpito con la tecnica della spaccata. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì in via Alessandro Paternostro dove due soggetti sono entrati da Scolapasta dopo aver mandato in frantumi una vetrina. Una volta all'interno i ladri avrebbero fatto razzia portando via decine di bottiglie di alcolici e i contanti trovati nel registratore di cassa. Ad accorgersene sarebbe stato lo stesso titolare che, prima di andare a formalizzare la denuncia in caserma, ha chiamato il 112 per la constatazione dei danni.

Circa due settimane altre due attività di ristorazione hanno ricevuto una "visita" non gradita. Si tratta di NoName e di Noor, entrambi in via Paolo Paternostro, a pochi dal Politeama. Due colpi falliti ma ripresi dalle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali. Le immagini consegnate agli investigatori mostrano un uomo che colpisce gli ingressi con un piccone prima di utilizzare l'attrezzo per fare leva e scardinare il telaio della porta. Dopo vari tentativi, il ladro abbandona il piano e si allontana.

Nei giorni scorsi invece sono stati registrati un furto e un tentato furto ai danni di due edicole che si trovano in via Principe di Villafranca, traversa di via Dante. La prima delle due attività colpite è "La casa del giornale" dove i ladri sono riusciti a portare via contanti, biglietti dell'autobus, libri e altro ancora per un valore di circa 3 mila euro. Poi è toccata al chiosco che si trova all'inizio della strada. "Ha spaccato un vetro a colpi di piccozza - ha spiegato l'edicolante, Ettore Mannino - ma poi si è allontanato senza toccare nulla".