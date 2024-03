Spaccata e furto in un ristorante vicino allo stadio: "Da quando hanno tolto il Reddito è il terzo episodio"

Ha fatto un danno da migliaia di euro per portare via solo un tablet. Un furto è stato messo a segno la scorsa notte nel ristorante Santoro di via Alcide de Gasperi, zona stadio, dove gli agenti delle volanti sono intervenuti su richiesta del titolare dell'attività che aveva ricevuto una notifica dal sistema di allarme. "Mi trovo qui da dieci anni - spiega a PalermoToday - e non era successo mai nulla. Questo è il terzo episodio che subisco da quando hanno abolito il Reddito di cittadinanza. Negli ultimi mesi è diventata quasi un'abitudine".

Secondo quanto ricostruito erano all'incirca le 2.30 quando, come ripreso dalle telecamere, un uomo incappucciato che indossava un paio di jeans e un giubbotto verde ha iniziato a prendere a calci la porta d'ingresso. "Poi ha scagliato una grossa pietra - continua il titolare - che è bastata a mandare in frantumi il vetro rinforzato. E' riuscito comunque ad aprirsi un varco, è entrato e ha preso quello che ha potuto prima di scappare. Già in un'altra occasione erano riusciti a entrare, ma quella volta sono scattati quattro arresti".

L'ultimo colpo con le stesse modalità risale a una decina di giorni fa. Nel mirino il negozio "Fai da thè" di via Maletto, nel centro storico, colpito alla vigilia del quarto anniversario dopo l'apertura. Anche in quell'occasione un uomo ha forzato un’inferriata e spaccato la porta a vetri per rubare i soldi dalla cassa e diverse bottiglie di alcolici. "E’ il secondo episodio che subiamo, ma tanti imprenditori della zona sono stati colpiti. Negli ultimi mesi - aveva raccontato il titolare - c'è stato molto ‘movimento’ nella zona".