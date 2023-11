I ladri entrano in un ristorante di via Sciuti: rubati liquori e bottiglie di vino

Hanno sfondato di notte uno degli ingressi del ristorante per poi rubare bottiglie di vino e liquori. L'ultima vittima di furto è il titolare del ristorante di via Sciuti "Cotto da mare" che si trova all'angolo con via Giusti. Ad accorgersene è stato lo stesso imprenditore alla riapertura. Entrando nel locale si è reso conto dell'intrusione avvenuta nella notte e ha chiamato i carabinieri che hanno constatato l'accaduto e avviato le indagini.

I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini da diverse telecamere installate in zona che potrebbero aver ripreso l'arrivo dei ladri e le fasi salienti del colpo il cui bottino deve ancora essere quantificato. Il titolare della "ristopescheria" infatti è stato invitato a fare un inventario completo della merce così da stabilire l'ammanco e il valore della merce rubata. Un danno che si somma a quello della riparazione del telaio in metallo spaccato e del vetro infranto.