Via Maqueda, i ladri rubano vini e alcolici al ristorante SciùRum: "Hanno violato casa nostra"

Ancora un furto in centro con il metodo della "spaccata". I ladri sono entrati nella notte tra sabato e domenica all’interno del ristorante-enoteca che si trova nell'Area Quaroni di piazza Vincenzo Bonelli, nella zona di via Maqueda. Dopo aver provato ad entrare dall'ingresso principale, gli autori del colpo hanno mandato in frantumi una vetrina del retro e rubato 7-8 bottiglie di vino.

Sull’episodio indagano gli investigatori dei carabinieri che ieri mattina hanno raccolto l'allarme lanciato dal titolare del ristorante, Nasser Ayazpour. E' stato infatti il titolare, un iraniano arrivato a Palermo oltre 20 anni fa, ad accorgersi ieri mattina dell'ultima incursione notturna. Non è la prima volta infatti che il ristoratore riceve qualche "visita" non gradita.

Ancora da quantificare il valore del bottino, irrisorio rispetto ai danni che i ladri hanno lasciato dopo il loro passaggio. Dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sembrerebbe che i responsabili siano due ragazzi di circa 18 anni che avrebbero agito con il volto coperto per evitare di essere inquadrati dall'impianto di sicurezza.

"Non è tanto per il furto in sé - spiega Ayazpour - ma hanno violato casa mia. Questo posto è un angolo di paradiso che noi curiamo con molto amore. Mettiamo piante, vasi, arredi. Dalle telecamere abbiamo visto che hanno provato un prima volta intorno alle 6, utilizzando dei mattoni che portavano in tasca. E' scattato l'allarme e si sono allontanati. Pochi minuti dopo sono tornati con una base in cemento di 40-50 chili, sono andati sul retro e hanno rotto la porta".

Una volta entrati i due giovani ladri hanno rovistato ovunque. "In cassa non c'era niente - spiega Ayazpour - e quindi hanno preso quello che potevano. Speriamo non accada più. Noi, come tutti gli altri commercianti, non meritiamo questo trattamento. Questa zona, come dire... è meglio di prima ma è peggio di prima. Tanto è stato fatto ma c'è molto degrado, soprattuto nel weekend. Vediamo ragazzi di 12-13 anni che bevono, fumano, si drogano. E’ necessario intervenire non solo con maggiori controlli, ma anche andando più a fondo".

La stessa notte i ladri sono entrati anche nella gioielleria ReOro di via Torrearsa, quartiere Libertà. Dopo aver spaccato la vetrina principale utilizzando la base in cemento di un ombrellone da esterni, i ladri hanno preso orecchili, bracciali e orologi esposti e sono scappati con la refurtiva. Sull'episodio indaga la polizia.