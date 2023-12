Furto alla Rinascente, Tamajo: "Tanti commercianti stanno telefonando per dirmi che hanno paura"

"Il furto di questa notte ai danni della Rinascente di via Roma, è l’ultimo di un’escalation fuori controllo". L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, interviene merito a quanto accaduto la notte scorsa nel cuore di Palermo e fa notare: "Tante sono le telefonate in questi giorni ricevute da parte di commercianti che esprimono le loro paure rispetto ai continui raid nel centro di Palermo. Non si sentono più al sicuro e bisogna agire al più presto".

"Voglio esprimere solidarietà a tutte le aziende vittime di questi raid messi in atto dai malviventi – continua Tamajo –. Spesso i commercianti subiscono ingenti danni e ormai simili furti vengono considerati come la normalità a Palermo. E questo non deve avvenire. E' necessario che le autorità tutte, ognuna per le proprie responsabilità, mettano insieme le energie per azioni destinate a frenare episodi simili. Le aziende fanno quotidianamente la loro parte innalzando la difesa passiva con antifurti, telecamere e quanto loro possibile in termini di prevenzione. Adesso è il momento che le istituzioni interrompano la catena di furti".

"Non possiamo far correre il rischio ai commercianti, così come ai cittadini, di dover convivere con una situazione di insicurezza. Sono già tante le problematiche e le preoccupazioni che la categoria deve affrontare ogni giorno. L’auspicio è che poi i ladri siano assicurati alla giustizia e i commercianti denuncino ogni forma di illegalità", conclude l’assessore del governo Schifani.