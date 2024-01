Maxi furto di rame al Provveditorato agli studi, saltano internet e telefono: lavoratori in smart working

Dopo le scuole anche l'ex Provveditorato (oggi Ambito territoriale di Palermo), costola dell'Ufficio scolastico regionale, finisce nel mirino dei ladri. Un maxi furto di rame è avvenuto nei giorni scorsi all'interno dell'edificio di via San Lorenzo rendendo inutilizzabili le postazioni dei lavoratori che, fino a data da destinarsi e in attesa del trasferimento nella nuova sede, sono stati messi in smart working forzato per garantire le attività, visto che sono saltate le connessioni internet e la linea telefonica. A indagare sull'accaduto gli investigatori della polizia che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere per individuare i "cacciatori di oro rosso" che avrebbero agito di notte rubando centinaia di metri di cavi in rame.

Dopo l'episodio il Provveditorato agli studi diretto da Luca Gatani ha pubblicato un avviso sul sito ufficiale per informare l'utenza e prevenire eventuali disagi: "Si comunica che, a causa del furto dei cavi di rame dall’impianto elettrico dell’ufficio, il servizio in presenza agli utenti e il servizio di distribuzione e di attivazione delle tessere modello Ate sono momentaneamente sospesi". Sulla vicenda è intervenuto il direttore generale dell'Usr, Giuseppe Pierro: "Nelle scorse settimane - afferma a PalermoToday - sono state bersagliate dai vandali quattro scuole in pochi giorni. Anche da noi sono entrati, all'Usr, rompendo delle finestre per rubare gli spiccioli dai distributori di bevande".

Alla luce degli ultimi accadimenti, Pierro si è trovato costretto a rivolgersi alle istituzioni: "C'è una certa esasperazione in questo periodo e sono preoccupato per le nostre scuole e per i nostri impiegati. Si è verificata una serie di eventi che mi ha portato a dover chiedere agli organi competenti di trovare una soluzione per rendere soprattutto gli istituti e gli ambienti di lavoro dei posti sicuri". Con il furto di rame, tra l'altro, piove sul bagnato. Il Provveditorato, infatti, è in attesa del trasferimento nei nuovi uffici di via Ugo La Malfa, di proprietà della Città metropolitana, che però è stato posticipato a causa di un grosso albero pericolante che si trova davanti all'ingresso.