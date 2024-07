La denuncia di un'associazione sportiva che aiuta i ragazzi disabili: "Ci hanno rubato il pulmino"

Rubato il pulmino della ASD SporT21, un'associazione sportiva dilettantistica di volontariato. Si tratta di un Citroen Jumper 9 posti, di colore grigio chiaro, targato FE 614 ZK. "Il mezzo è stato acquistato poco più di due mesi fa ed è stato utilizzato per le attività sportive e sociali dei nostri ragazzi disabili - dicono dall'associazione -. Il pulmino ieri sera era posteggiato in via Cimabue, all'Uditore. Il furto del pulmino è per noi un danno non solo economico ma anche operativo. Avevamo infatti già calendarizzato diversi eventi in questo mese e nel mese di agosto per promuovere il lavoro dei ragazzi con il progetto Birra T21 che adesso non potremo portare avanti come pensavamo oltre le altre iniziative come utilizzarlo presto per l'attività sportive fuori Palermo".

"Chiedo a tutti gli amici un aiuto a ritrovarlo. Se lo vedete chiamatemi al 3357608085 - dice il presidente della sporT21 Sicilia -. Ci amareggia il furto del pulmino non solo per il valore economico, perché acquistato con una azione corale attraverso una raccolta fondi, ma per l'affezione che avevano già i nostri ragazzi con questo mezzo che consideravano loro e un sogno e una nuova prospettiva per le loro iniziative dopo il progetto Birra T21".