Pulmini rubati all'Ufficio H, il Comune ne ripara altri due e Lagalla accusa: "Diamo fastidio alla cultura mafiosa"

Dopo che all'Ufficio H sono stati rubati due pulmini utilizzati per accompagnare i disabili gravi alle terapie, il Comune ha accelerato la riparazione di altri due mezzi che erano fermi. Ma secondo il sindaco Roberto Lagalla dietro quanto accaduto in via Franco Taormina ci sarebbe anche altro: "Perché mai si è verificato un fatto di questo tipo all'Ufficio H - dichiara il sindaco in una nota - e probabilmente l'impulso che questa amministrazione sta dando nell'agevolare i servizi alle fasce più deboli, agli emarginati della città e nelle scuole sta dando fastidio a chi alimenta il malaffare e tenta di diffondere cultura mafiosa".

In seguito al furto, oggi il servizio offerto dall'Ufficio H è ripreso in parte grazie a un mezzo che era stato rimesso in funzione già ieri. "Si tratta di un veicolo che era fermo in attesa del cambio ruote e che i ladri hanno tentato di portar via insieme agli altri due. L'altro sarà pronto domani mattina alle 8", spiega l'assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino. Nel parcheggio dell'Ufficio H, a Medaglie d'Oro, rimangono invece altri 12 mezzi. "Sono non funzionanti e fermi da anni - continua Pennino -. Stiamo lavorando per metterli a disposizione degli enti del terzo settore, attraverso un avviso pubblico, ma ci sono prima dei passaggi burocratici da completare. Meglio darli a chi ne ha bisogno che tenerli in sosta e pagare invano il bollo".

Per Salvatore Imperiale, presidente della quarta commissione consiliare, che si occupa anche di Solidarietà sociali, "questo dimostra quanto la nostra amministrazione sia vicina alle persone più fragili. Certi gesti non hanno giustificazioni, e auspico che i responsabili vengano presto identificati".