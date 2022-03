Saccheggiato il pub Borderline alla Vucciria, il titolare: "Un grosso danno per noi, ma resistiamo"

Gli hanno aperto il locale e hanno rubato di tutto: alcol, mixer, casse amplificate e altro ancora. Stavano pure cercando di portare via un’intera vetrina frigo con tutte le bottiglie al suo interno utilizzando un carrello ma per qualche ragione, alla fine, hanno desistito. Ammontano a diverse migliaia di euro i danni registrati dal titolare del BorderLine, pub di via dei Materassai, alla Vucciria, che ieri ha denunciato il furto subito con nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

Oltre a rivolgersi ai carabinieri il titolare Dario Romana, 46 anni, ha pubblicato sui social i video ripresi all’interno del locale dopo il furto. "Ecco come si presenta oggi il BorderLine. Ci hanno praticamente ucciso, non bastavano la pandemia e la guerra". Mentre attraversa il locale per constatare i danni, registrando tutto con il cellulare, dice ancora: "Non c’è più niente, hanno preso tutto quello che serviva per lavorare. Sapevano dove mettere le mani". Sul furto indagano i militari dell’Arma che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere per risalire all’identità dei responsabili.

Il video pubblicato su Facebook

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Quello che ci fa arrabbiare e indignare - ha scritto Romana su Facebook - non è il danno economico (notevole) ma il fatto che è stato distrutto ciò che è stato costruito durante tanti anni di lavoro e condivisione. Nonostante tutto vogliamo continuare, resistere e mai fermarci. Mai come ora abbiamo bisogno di voi, è per questo, che vi aspettiamo sabato 26 marzo al concerto dei Funkallisto. Né questo né altro ci fermerà. Non mancate: abbiamo bisogno di voi, della vostra energia, dei vostri sorrisi e della vostra voglia di festa".