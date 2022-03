VIDEO | Politeama, una giovane ripresa mentre ruba tre lampade dal dehors di un locale

Le immagini mostrano una una ragazza mentre nasconde in una borsa alcuni oggetti d'arredo e si allontana con nonchalance dal "Al centesimo catenaccio" di via Ricasoli. La titolare Giusi Costanzo: "Valevano 30 euro in tutto. Se ce li avesse chiesti, glieli avremmo pure regalati..."