Nuovo furto al Pta della Guadagna, quinto episodio in un mese e mezzo

Nuovo furto al Pta della della Guadagna. Quello della scorsa notte all’interno del presidio territoriale di assistenza di via Giorgio Arcoleo è il quinto episodio in un mese e mezzo, il secondo in appena 5 giorni. I ladri sono entrati nell’ufficio H e hanno portato via i computer con tutta la documentazione. L’altro episodio recente risale a lunedì scorso, ma questa volta all’ufficio anagrafe. Anche in questo caso i ladri hanno portato via i computer. Complessivamente una decina di pc e monitor.

"Abbiamo più volte richiesto alla direzione - dice Angelo Collodoro vicesegretario regionale dei Cimo - un sistema di vigilanza e di videocamere. Non abbiamo mai avuto una risposta dalla direzione dell’Asp. Ormai la sede di via Arcoleo è un bancomat per i ladri. Entrano la notte e portano via quello che vogliono". Le indagini sui furti sono condotte dagli agenti del commissariato Oreto-stazione. Anche stavolta è intervenuta la Scientifica per cercare possibili impronte utili per risalire agli autori dei raid.