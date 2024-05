Hanno rubato 15 mila euro di profumi all'aeroporto di Milano: denunciati 9 palermitani

Nove palermitani denunciati per aver rubato 64 profumi dal valore complessivo di circa 15 mila euro, che avrebbero sottratto in un negozio all'interno dell'aeroporto di Milano Linate, prima di imbarcarsi per Palermo. Gli indagati hanno tra i 19 e i 30 ed uno ha 51 anni e sono ora accusati di furto aggravato.

Ad individuare i ladri è stata la polizia di frontiera, dopo la denuncia presentata dalla società che gestisce l'attività nella zona "partenze" dello scalo. Guardando le immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno notato i 9 uomini che prendevano i profumi in esposizione e li sistemavano poi nei loro bagagli. Incrociando i loro nominativi con quelli dei passeggeri del volo per Palermo, i poliziotti sono risaliti agli autori dei furti. Secondo l'accusa, non sarebbe stata la prima volta.

Gli investigatori hanno quindi organizzato uno speciale servizio di osservazione ed hanno aspettato i nove - è il caso di dirlo - al varco: gli indagati, dopo aver fatto i controlli di sicurezza, sono entrati nella profumeria e, dopo aver prelevato 64 scatole di profumi, si sono allontanati, ma sono stati fermati.