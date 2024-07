La denuncia: "Furto al poliambulatorio del centro di accoglienza Padre nostro"

Furto al centro di accoglienza Padre Nostro. E' successo la scorsa notte quando ignoti si sono introdotti nel cantiere del nascente poliambulatorio di prossimità di Brancaccio, rubando due prolunghe elettriche di 40 metri, un secchio contenente attrezzature edili e due matasse di filo elettrico da 100 metri ciascuna.

"Davanti a questi atti mortificanti, mi verrebbe spontaneo pregare Santa Rosalia affinché lasci dilagare la peste a Palermo, lasciando che la natura faccia il proprio corso - dice il presidente Maurizio Artale -. Se poi i sopravvissuti saranno in grado di ricostruire una Palermo più giusta e vivibile, bene; altrimenti, meglio che non rimanga più nulla. Fortunatamente chi verrebbe a ripopolare la nostra città, troverebbe delle tracce lasciate da uomini e donne come Santa Rosalia, il Beato Giuseppe Puglisi e tanti altri santi martiri, e nulla troverebbe di uomini che hanno perso la dignità".

"Come sempre - dice Artale - non ci lasceremo fermare né intimidire da questi atti indegni. Noi continueremo a portare avanti l'opera del Beato Giuseppe Puglisi con le persone e le istituzioni civili, militari e religiose che lo vorranno. Non serve a niente e a nessuno chiedere ai santi i miracoli per cambiarci, se non siamo noi i primi a cambiare e se non siamo disposti a fare la nostra parte, proprio come ci ha insegnato il Beato Giuseppe Puglisi".