Policlinico: ladro entra negli spogliatoi, poi ruba portafogli e chiavi a medici e infermieri

Si è intrufolato nello spogliatoio della Pneumologia e dopo aver messo tutto a soqquadro è uscito con uno zaino pieno di portafogli, chiavi e altro ancora. Quello di ieri sera è il secondo raid registrato in 10 giorni nel reparto dell'ospedale Policlinico, recentemente finito in più occasioni nel mirino di vandali e ladri. A lanciare l'allarme e contattare la polizia sono stati medici e infermieri vittime del furto che hanno trovato gli armadietti forzati e i loro effetti personali sparsi ovunque. Indaga la polizia.

Il furto è avvenuto nella tarda di ieri quando un uomo, secondo una prima ricostruzione, è riuscito ad accedere al reparto utilizzando una porta secondaria, un ingresso che era stato già forzato in occasione di un altro raid. Il ladro, sapendo forse come muoversi all'interno dell'ospedale, si è diretto verso lo spogliatoio ed è entrato dopo aver sfondato la porta con un calcio. Poi avrebbe infilato la nel buco creato per aprire dall'interno, riuscendo così ad accedere e ad agire indisturbato.

Una volta forzati gli armadietti, probabilmente con l'utilizzo di un piede di porco, il ladro ha preso tutto quello che poteva, compresi gli zoccoli da lavoro e gli indumenti di medici e infermieri, lo ha nascosto in uno zaino e poi è uscito dalla porta principale senza che nessuno gli dicesse nulla. Gli investigatori della polizia, contattati dalla direzione ospedaliera, sono intervenuti per effettuare i rilievi e cercare dettagli utili per risalire all'identità del responsabile.

Intanto l'ospedale, alla luce dell'ennesimo raid, sta valutando una serie di contromisure che possano scoraggiare ladri e vandali ad entrare, come l'implementazione dei sistemi di allarme delle porte e delle telecamere di videosorveglianza già presenti nel reparto. L'ultimo caso nel reparto di Pneumologia risale al 27 ottobre scorso, quando una donna che abita vicino l'ospedale ha visto un ladro che scavalcava con alcuni sacchi pieni di roba e lo ha ripreso con il cellulare. L'uomo, temendo di essere riconosciuto, ha lasciato la refurtiva ed è scappato imprecando.