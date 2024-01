Furti senza fine a Palermo, razziata la scuola Alongi: classi a soqquadro, bambini rispediti a casa

Sono entrati a scuola e hanno rubato computer, tablet, altri dispositivi e pure quattro campanelle che segnano l'inizio delle lezioni. Rientro amaro per gli oltre duecento alunni della scuola Alongi, che si trova nell'omonima via, vicino alla rotonda Oreto, che questa mattina sono tornati a casa prima ancora che iniziassero le lezioni. Nei giorni scorsi, infatti, i ladri sono entrati nel plesso che fa parte della direzione didattica Salgari e hanno portato via tutto ciò che potevano. La dirigente scolastica, Maria Pizzolanti, è andata a sporgere denuncia alla polizia.

Ad accorgersi dell'accaduto è stato uno dei collaboratori scolastici che, questa mattina, si è presentato di buon ora a scuola per accogliere gli studenti delle dieci classe elementari e delle altre tre. Alla riapertura dei battenti, però, si è accorto che qualcuno era entrato mettendo tutto a soqquadro. "Mi ha chiamato - spiega la dirigente scolastica a PalermoToday - e mi ha detto che ha trovato un vetro rotto, tutti gli armadietti forzati e l'impianto di videosorveglianza danneggiato. Non hanno risparmiato niente".

Di fronte a quello scenario la direzione didattica si è trovata costretta a rimandare tutti a casa. La preside, accompagnata dalla responsabile del plesso, ha fatto un primo inventario di ciò che ladri hanno portato via. "Proprio un'amara sorpresa di fine anno", commenta la preside un po' amareggiata. "Con fatica - continua - avevamo attrezzato la scuola utilizzando i fondi europei. In oltre 10 anni è la prima volta che mi succede, forse è un periodo critico". Sull'episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona.

Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi furti. L'ultimo nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Civico dove i ladri hanno rubato ai pazienti 10 tablet, un monitor holter, alcune bilance pesa persone e altri oggetti custoditi nella stanza del direttore dell’unità operativa. Nella stessa settimana ignoti si erano intrufolati in alcuni spogliatoi del Policlinico e nel reparto di Radiologia di Villa Sofia dove è stato danneggiato anche il monitor di una Tac ancora da mettere in funzione.