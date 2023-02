La banda spacca vetrine colpisce ancora, svaligiata una pizzeria-polleria in viale Strasburgo

La banda spacca vetrine colpisce ancora. Stavolta è stata presa di mira la pizzeria-polleria Gustoso, in viale Strasburgo.

I ladri, nella notte tra venerdì e sabato, hanno infranto i vetri dell’ingresso e si sono portati via la cassa con dentro l’incasso: non ingente il il bottino, solo qualche centinaia di euro. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e quelle delle telecamere della zona per risalire agli autori del colpo.

Nelle ultime settimana, con la tecnica della spaccata, sono stati messi a segno dei furti in un centro scommesse di piazza Don Bosco e in una cartolibreria di corso Tukory.