Furto in una pizzeria del centro storico, i ladri spaccano la vetrina e rubano la cassa

Rubata la cassa da un'attività del centro storico. I ladri hanno messo a segno un furto la scorsa notte in una pizzeria di via Giovanni Meli, Forno Santa Maria. Dopo aver forzato il telaio della porta principale e aver mandato in frantumi la vetrina, gli sono bastati pochi minuti per prendere il cassetto del registratore dentro cui c'era l'incasso della serata. Ancora da quantificare con precisione il bottino che ammonterebbe a diverse centinaia di euro. Sull'episodio indagano i carabinieri che sono intervenuti dopo che è scattato l'allarme.

A spiegare le varie fasi del furto è uno dei soci, Francesco Di Leonardo: "Noi siamo stati contattati dai militari dell'Arma ma ancora non sappiamo esattamente - dice a PalermoToday - chi abbia fatto la segnalazione. Le telecamere hanno ripreso l'arrivo di questi due soggetti incappucciato, intorno alle 3. Uno è rimasto a fare da 'palo' mentre l'altro ha iniziato a forzare la porta con un piede di porco. Non riuscendo hanno cambiato tecnica e hanno utilizzato qualcosa di pesante, forse un tubo, per spaccare il vetro e aprire un varco per entrare".

I ladri, come mostrano le immagini, impiegano diversi minuti per sfondare l'ingresso. "Probabilmente hanno spostato una delle telecamere - aggiunge Di Leonardo - per colpire indisturbati. Dopo un primo momento si sono anche allontanati, salvo poi tornare indietro per completare il lavoro". Per la pizzeria inaugurata neanche un anno fa si tratta del primo furto subito: "Ancora non era successo, ma molti colleghi commercianti sono stati colpiti e da loro abbiamo ricevuto la solidarietà. Purtroppo è un periodo nero da questo punto di vista". Gli investigatori della stazione Brancaccio e del Nucleo radiomobile hanno avviato gli accertamenti per risalire all'identità dei due ladri che, una volta arraffato il bottino, si sarebbero allontanati a bordo di uno scooter in direzione della Vucciria.

La scorsa settimana era stato colpito un bistrot che si trova accanto al Teatro Massimo, il Verdi 13. Simile la tecnica utilizzata quella notte dagli autori del furto che hanno lasciato il locale a soqquadro. Ad accorgersi dell'accaduto, la mattina seguente, è stato il titolare Giuseppe Priolo.