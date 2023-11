VIDEO | Furto alla pizzeria Biga di via Amari, ladro spacca la vetrina e ruba la cassa: le immagini

Prima ha cercato di forzare la porta a vetri dell'ingresso e poi ha cambiato "tecnica", assestando due calci che l'hanno mandata in frantumi. Un furto è stato messo a segno stamattina, poco dopo le 6, nella pizzeria Biga di via Emerico Amari. Un uomo, come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è entrato nell'attività e in meno di trenta secondi ha strappato lo scomparto del registratore di cassa in cui vengono custoditi i soldi ed è fuggito.

"In due anni è la prima volta che ci succede. Altre volte avevano provato ma alla fine non erano entrati", spiega il titolare, Federico Mangano. L'imprenditore, che dopo aver appreso del furto ha chiamato il 112, ha estrapolato le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutta la scena e ha segnalato l'accaduto ai carabinieri. Gli investigatori intervenuti hanno inoltre sequestrato alcuni arnesi, lasciati nel luogo del delitto, che il ladro avrebbe maneggiato a mani nude.

Lo scomparto del registratore di cassa è stato rinvenuto questa mattina non lontano dalla pizzeria, dove il ladro (che ha agito a volto scoperto), forse deluso per non aver trovato contanti, lo ha abbandonato per strada. In attesa di sostituire la porta, la pizzeria, che risulta assicurata per il furto, sarà aperta regolarmente.