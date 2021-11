La passione per i pinoli gli costa cara: ne rubò 16 confezioni e ora dovrà scontare 8 mesi in cella

Ghiotto di pinoli, la sua passione per la pregiata frutta secca gli è costata decisamente molto cara: 8 mesi di carcere e 3 mila euro da versare alla Cassa delle ammende. E' questo il prezzo che deve pagare G.O., 53 anni, perché il 30 luglio del 2017 aveva preso 16 confezioni di pinoli - dal valore di 109 euro - dagli scaffali di un supermercato e se le era infilate nelle tasche, scappando finché non era stato bloccato da una guardia giurata, mentre un'altra, inseguendolo era caduta ferendosi. La decisione è della seconda sezione della Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo in via definitiva per tentata rapina impropria.

G. O. si era impossessato dei pinoli mentre era all'interno dell'Ipercoop, al centro commerciale Forum. Era uscito senza acquisti e immediatamente erano scattati gli allarmi. Una guardia giurata aveva subito cercato di bloccarlo, ma l'imputato era riuscito a sfuggire, finché non era arrivato un altro vigilante che ne aveva fermato la corsa. Le confezioni di frutta secca erano state quindi restituite al negozio.

L'uomo era stato processato per direttissima ed aveva scelto il rito abbreviato. Il giudice gli aveva inflitto sin dal primo grado la pena di 8 mesi. Sentenza che aveva retto con il verdetto di appello, emesso nel 2019, e che ora è stata confermata anche dal collegio della Suprema Corte presieduto da Piero Messini D'Agostini.