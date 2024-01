Assalta ristorante di notte a picconate, il titolare sconvolto: "Era a volto scoperto, ognuno fa ciò che vuole"

Ha preso a picconate l'ingresso di un'attività del centro e, non riuscendo ad entrare, ha provato in quella accanto prima di allontanarsi in bici. "Non saremo gli ultimi ma solo gli ennesimi - afferma Gaspare Citarrella, titolare del ristorante NoName di via Paolo Paternostro dove questa notte, intorno all'una e mezza, un ladro ha provato a rubare nella sua attività che si trova a pochi passi dal Politeama -. L'Amministrazione prenderà una posizione? Mi chiedo cosa intendano fare il questore, il comandante provinciale dei carabinieri e il prefetto che dovrebbero rivolgersi al ministero e chiedere più personale e pattuglie". Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

A ricostruire l'accaduto è il cuoco e imprenditore che gestisce il ristorante inaugurato poco meno di tre anni fa. "Sono stato svegliato dall'istituto di vigilanza privata perché - racconta - è scattato l'allarme. Quello che mi ha sconvolto è ciò che ho visto: quest'uomo girava con un piccone, non ha utilizzato un cacciavite o una pietra. Se fosse riuscito ad entrare, cosa avrebbe rubato? Qualche bottiglia, gli spicci lasciati in cassa... nulla che non possa essere sistemato con l'assicurazione. Cominicio però ad essere seriamente preoccupato perché questa gente pensa di poter fare ciò che vuole senza temere le conseguenze. Di fronte a un ladro armato di piccone, pure le forze dell'ordine si troverebbero in difficoltà".

Fallito il colpo nel ristorante NoName, il ladro ha atteso qualche minuto per controllare la situazione e poi ha tentato il furto in un'attività vicina. "Le telecamere mostrano questo individuo, che agisce a volto scoperto, che si sposta da Noor e prova ad entrare lì. Tanto che ho chiamato il mio amico esercente per avvisarlo dell'accaduto. Mi colpisce poi che queste persone agiscano in strade trafficate, non in traverse nascoste. Il furto in sé non mi preoccupa, ma sento anche la responsabilità dei miei collaboratori. E se io o qualcuno di loro fosse tornato per un qualunque motivo al ristorante e si fosse trovato davanti a sto tizio armato? Propongo al sindaco di utilizzare il 50% dei vigili urbani per controllare il territorio".