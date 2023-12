Pianoforte da 100 mila euro rubato da un hotel, la polizia lo ritrova in un box in via Tiro a Segno

Si sono intrufolati nel parcheggio di un hotel per rubare un furgone dentro cui c'era un pianoforte del valore di oltre centomila euro. Un danno ingente che avrebbe causato non pochi problemi al maestro Michail Pletnev. La polizia ha ritrovato la scorsa notte, a poche ore dal furto, il prezioso strumento musicale dentro un box di via Tiro a Segno.

Il maestro russo, 67 anni, era arrivato pochi giorni prima in Sicilia con il suo pianoforte al seguito per alcuni concerti al Politeama. La scorsa notte però il musicista, che alloggiava all’Nh Hotel del Foro Italico, si è accorto che il Fiat Ducato utilizzato per il trasporto dello strumento era sparito e ha subito sporto denuncia alla polizia.

Gli investigatori della squadra mobile dell’Ufficio prevenzione generale, analizzate le immagini registrate dalle telecamere installate in zona, hanno circoscritto l’area delle ricerche attorno alla stazione centrale e a un vicino complesso residenziale. Dopo una serie di appostamenti i poliziotti hanno trovato il furgone, parzialmente danneggiato, e dopo un po’ anche il pianoforte. Il pianoforte è stato realizzato appositamente per Michail Pletnev ed è lo strumento con cui il maestro di fama mondiale si esibisce in tutte le date della sua tournée. La polizia continuerà a indagare per risalire all'identità dei responsabili del furto.