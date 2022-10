Fratello e sorella rubano profumi e capi d’abbigliamento costosi: arrestati

Due palermitani - un uomo di 36 anni e la sorella di 39 - sono stati arrestati dai carabinieri a Misterbianco, in provincia di Catania, perché sorpresi in un centro commerciale in possesso di prodotti di profumeria e capi di abbigliamento, del valore complessivo di oltre 800 euro, rubati in alcuni negozi della struttura.

I due sono accusati di furto in concorso. I militari sono intervenuti su richiesta degli addetti alla sicurezza, che avevano notato la coppia aggirarsi con fare sospetto all'interno della struttura e l'avevano bloccata.

I carabinieri hanno accertato che i due fratelli avevano danneggiato i congegni antitaccheggio agli articoli che poi in bagno avevano nascosto in vecchie borse. La refurtiva è stata restituita ai titolari delle attività commerciali derubate. I due fratelli su disposizione del giudice che ha convalidato l'arresto, sono stati posti agli agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.