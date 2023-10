Via Maqueda, furto nella notte a Palazzo Belvedere: rubati pc e telecamere

Rubati pc e telecamere digitali a Palazzo Belvedere. I ladri sono entrati la scorsa notte nell'edificio di via del Bosco, traversa di via Maqueda, che si trova accanto a Palazzo Comitini, sede della Città metropolitana. Sull'episodio indagano i carabinieri che, raccogliendo l'allarme lanciato dai custodi, hanno eseguito i rilievi per cercare di mettersi sulle tracce dei responsabili. L'ultimo edificio pubblico colpito è stata la scuola Terenzio a Sferracavallo dove i ladri hanno rubato due monitor multimediali utilizzati per la didattica.

Palazzo Belvedere era stato scelto a marzo scorso per ospitare il Consiglio comunale di Palermo sino al termine dei lavori di ristrutturazione di Palazzo delle Aquile. L'utilizzo dell'edificio storico di via del Bosco, però, non è stato definito e per questa ragione le sedute vengono ancora svolte nella vicina Sala Martorana del palazzo dell'ex Provincia. Al vaglio dei militari le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona che potrebbero aver inquadrato gli autori del furto.