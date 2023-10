Tenta un furto al Policlinico, residente lo riprende col cellulare e lo mette in fuga

Viene scoperto dopo un tentativo di furto in ospedale e messo in fuga da un residente che filma la scena col cellulare. E' successo ieri al Policlinico dove un uomo è stato notato mentre scavalcava un cancello in via Alfonso Giordano con alcuni sacchi neri dell'immondizia pieni di roba. La direzione ospedaliera, dopo avere appreso il fatto, ha annunciato che presenterà una denuncia.

A segnalare l’accaduto è stata una solerte cittadina che, dopo essersi affacciata, ha attivato la videocamera del suo smartphone per riprendere la scena e consegnare il materiale alle forze dell’ordine. "Si è accorto di essere ripreso, ha lasciato tutto in strada ed è andato via imprecando", spiega la ragazza che ha poi condiviso le immagini immortalate con il cellulare.

Lo scorso settembre era stato registrato un altro furto nel dipartimento di Biologia dello stesso ospedale. Un professore infatti ha contattato i carabinieri segnalando l'intrusione di qualcuno che era riuscito a rubare due computer. Ad agosto invece erano stati i vandali a entrare al Policlinico, danneggiando una hall e svuotando un estintore.