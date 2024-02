Oncoematologia pediatrica del Civico, polizia recupera integratori e strumenti rubati

E’ stata una mattina ricca di emozioni quella trascorsa ieri dalla polizia al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale dei Bambini. I poliziotti del commissariato di Porta Nuova si sono recati a far visita ai piccoli pazienti ricoverati consegnando al personale sanitario vari oggetti provento di furto di cui non è stato possibile risalire ai legittimi proprietari. Gli oggetti, dispositivi preziosi e fondamentali per i piccoli degenti (integratori alimentari, materiale sterile igienico sanitario, strumenti utili per l’allattamento materno) sono stati pertanto recuperati e donati all'ospedale

Inoltre, nella stessa occasione, la polizia ha restituito un contaparticelle del valore commerciale di 9 mila euro, asportato lo scorso 28 dicembre all’interno di un veicolo parcheggiato nell’area di pertinenza dell'Ismett.