Non ha fatto in tempo ad aprire l’attività ed ha già subito il primo furto. Il titolare di un nuovo lounge bar di via Alessandro Paternostro, "Brusìo", ha denunciato ai carabinieri la "visita" di tre uomini che ieri mattina sono entrati nel suo locale e hanno rubato una friggitrice, un cuocipasta e undici casse di bottiglie di vino bianco.

Secondo quanto indicato nella denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Piazza Marina dal titolare, Alessandro Voluti, i ladri hanno sollevato la saracinesca dell’attività che si trova al civico 30-32 ancora priva di serratura così come la porta. Sono entrati e in pochi minuti hanno portato via attrezzature e merce per circa cinquemila euro.

Il lounge bar, che nonostante l’imprevisto presto aprirà i battenti, non è stato ancora dotato di videosorveglianza ma la scena è stata ripresa dalle telecamere di un locale vicino. Le immagini mostrano tre uomini che arrivano su una Fiat Punto di colore scuro, entrano in pieno giorno e caricano su un'auto le scatole con le bottiglie e le apparecchiature imballate.

"Questi bastardi - dice il titolare in uno sfogo - mi hanno aperto il locale da inaugurare e rubato tutta l'attrezzatura della cucina e le casse di vino. Hanno divelto le porte e distrutto le mattonelle. Mi costringono a posticipare l'apertura. Spero che li prendano e li mandino in galera".

Nei giorni scorsi a subire un tentato furto è stato un negozio di telefonia che si trova all'angolo tra via Roma e via Napoli. Come ripreso dalla videosorveglianza di un pub accanto, i ladri hanno usato una Fiat 500, poi risultata rubata, per sfondare la vetrina dell'attività prima di trovarsi costretti ad allontanarsi a mani vuote.