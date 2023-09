Furto di 25 cellulari con "spaccata", passante ne approfitta rubandone altri due: arrestato

I ladri avevano appena spaccato la vetrina di un negozio di cellulari in via Roma ed erano appena fuggiti con circa 25 telefonini arraffati dagli espositori in vetrina. Lui, invece, sarebbe passato da lì, per caso, e avrebbe pensato di approfittare della situazione prendendo altri due smartphone. Per sua sfortuna però gli agenti di polizia sono arrivati poco dopo, sorprendendolo alle spalle dell'attività commerciale, nascosto sotto un'auto e con la refurtiva vicina a lui. Adesso anche lui, 27 anni, dovrà rispondere del reato di furto mentre sono in corso le indagini per risalire all'identità dei responsabili della "spaccata".

Il colpo, l’ennesimo degli ultimi mesi, è stato messo a segno la scorsa notte nel negozio WindTre di via Roma dove già i ladri avevano provato ad entrare a fine agosto, quello che si trova all'angolo con via Napoli. Il modus operandi è lo stesso di poche settimane fa. Secondo quanto ricostruito anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, tre uomini a volto coperto sono arrivati a bordo di un'auto, con ogni probabilità rubata, che hanno utilizzato come ariete per sfondare la vetrina dell’attività commerciale. In pochissimo tempo hanno aperto un varco, hanno preso 25 smartphone e sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Qui entra in scena il 27enne, che sarebbe passato davanti al negozio poco dopo il furto appena consumato. Avrebbe dunque visto la vetrina in frantumi e i pochi smartphone lasciati dai ladri prima della fuga e, senza pensarci più di tanto, ne avrebbe presi due. Poco dopo sono arrivati gli agenti delle volanti polizia che hanno bloccato l’indagato, che si era disteso sotto una macchina parcheggiata dietro via Napoli. Sconsolato il commerciante che in meno di un mese ha subito due "visite" non gradite: "Sono talmente indignato che ormai non ho più parole per descrivere la società in cui viviamo", si limita a dire a PalermoToday.