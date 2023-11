Viale del Fante, furto in un negozio di telefonia: i ladri forzano la porta e rubano quattro iPhone

Per sfondare la porta, nonostante fosse blindata, è bastato un piede di porco e un paio di calci ben assestati. Due uomini hanno messo a segno un furto ieri mattina nel negozio Tim di viale del Fante, dove hanno rubato quattro iPhone. Ad accorgersene alla riapertura è stato il personale dell'attività, che ha chiamato il 112. "E' la prima volta in vent'anni, siamo un po' sconvolti", si limita a dire a PalermoToday il titolare. Sull'episodio indaga la polizia, che ha eseguito i rilievi con il supporto del personale della Scientifica.

Secondo una prima ricostruzione i ladri, due uomini a volto coperto, sono entrati in azione intorno alle 6,15 e - come emerso dall'analisi delle immagini riprese dalla videosorveglianza - hanno utilizzato una grossa leva in metallo per forzare il telaio della porta d'ingresso in corrispondenza delle serrature. Una volta entrati i due hanno arraffato i dispositivi esposti negli stand e sono fuggiti, forse con la complicità di una terza persona che li avrebbe attesi a bordo di un'auto.

Il titolare dell'attività ha estrapolato le immagini riprese dalle telecamere che hanno immortalato tutta la scena. Questa mattina il negoziante, coperto dall'assicurazione per il furto, ha recuperato le confezioni degli smartphone per integrare la denuncia e ha contattato anche un fabbro per la sostituzione della porta blindata. Avevano utilizzato una tecnica diversa i ladri che hanno colpito ad agosto in via Roma, dove i ladri hanno utilizzato un'auto per sfondare la vetrina e svaligiare un negozio WindTre (video).

Nei giorni scorsi sono stati registati altri due tentati furti ai danni di una tabaccheria di via Salamone Marino, zona Oreto e in un bar vicino all'ospedale Civico. In entrambi le occasioni i ladri avrebbero provato a scassinare le porte delle due attività, cercando anche di buttarle giù, ma il passaggio di una volante nel primo caso e di un'auto nel secondo ha mandato in fumo i piani della banda, che alla fine si è dovuta arrendere per poi fuggire a mani vuote.