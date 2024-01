Corso Vittorio Emanuele, furto al negozio il Carrettino: rubati gioielli e oggetti preziosi

Un furto è stato messo a segno la scorsa notte in un negozio di fronte alla Cattedrale in corso Vittorio Emanuele. I ladri hanno scassinato la saracinesca del negozio Il Carrettino e hanno portato via oggetti preziosi e gioielli per un valore di circa 5 mila euro.

"I due commercianti - dice Giovanna Analdi presidente dell'associazione Cassaro Alto - erano davvero distrutti. Un inizio d'anno terribile per i danni provocati. Siamo a due passi dalla questura. Nessuno può essere al sicuro. Mi chiedo come sia possibile aprire una saracinesca senza che nessuno se ne accorga. E' davvero incredibile".