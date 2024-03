Furto da "Fai da thè", niente festa per i quattro anni dell'attività: "Che bel regalo..."

Avrebbero dovuto festeggiare il quarto compleanno dell’attività, ma a fargli la "sorpresa" ci ha pensato un ladro. Un furto è stato messo a segno due notti fa nel negozio "Fai da thè" di via Maletto, dietro piazza San Francesco di Paola, dove un uomo è riuscito, dopo aver forzato un’inferriata e spaccato la porta a vetri, a rubare i soldi dalla cassa e diverse bottiglie di alcolici. "E’ il secondo episodio che subiamo, ma tanti imprenditori della zona sono stati colpiti. Negli ultimi mesi - spiega a PalermoToday il titolare, Paolo Alagna - c'è stato molto ‘movimento’ nella zona". Sull’accaduto indagano gli investigatori della polizia che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere dei condomini vicini.

A denunciare l’episodio sia in commissariato che sui social è stato proprio il titolare dell'attività specializzata in thè e infusi: "Siamo stati rapinati. Hanno ben deciso di spaccare le inferriate, tutte le vetrate, la serratura per prendere ciò che volevano. Volevamo festeggiare il compleanno e invece la 'festa' ce l'hanno fatta loro... questi gentili signori senza dignità", dice Alagna. "Questa è la faccia di chi è arrabbiato e triste. Cerchiamo di offrire un servizio, di fare cultura, ma quando succedono queste cose si rimane un po’ delusi. Ci auguriamo che questa città diventi un po’ più sicura, per le piccole attività ma anche per i residenti", conclude sospirando.

L'imprenditore, dopo aver constatato il furto e i danni causati (circa 2 mila euro), ha contattato un fabbro per riparare o sostituire infissi e vetri, ma in un paio di giorni conta di riaprire i battenti per accogliere nuovamente i clienti: "Poi vedremo di organizzarci con delle catene per proteggere l'attività". Nello stesso quartiere poche settimane fa i ladri hanno colpito anche il ristorante Scolapasta di via Alessandro Paternostro. Simile il modus operandi degli autori del furto che hanno sfondato l'ingresso per rubare il fondo cassa, bottiglie di alcolici e altro ancora. Sull'episodio indagano i militari dell'Arma.