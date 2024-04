Via Roma, i ladri sfondano la vetrina e rubano soldi e vestiti: colpita anche una birreria

Un negozio di abbigliamento e una birreria. Sono le attività commerciali che nelle ultime notti hanno subito un furto con la tecnica della "spaccata". Si tratta di Notorious lab, in via Roma, e del pub High hops, che si trova alle spalle delle Poste centrali. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.

"Ha forzato due lucchetti con un piede di porco, ha scassinato entrambe le porte e a quel punto è entrato e ha portato via il registratore di cassa con quello che c'era dentro", spiegano dal locale di via Giuseppe Patania. Ancora da quantificare l'esatto ammontare del bottino.

In via Roma invece i ladri, dopo aver sfondato con un grosso pezzo di marmo la vetrina del negozio all'angolo con via Divisi, hanno rubato anche felpe, maglie e scarpe che erano esposte per la vendita. Gli investigatori hanno avviato le indagini e acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate in zona.