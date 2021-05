Ancora un furto al municipio di Bagheria, rubati tre computer

I ladri sono entrati negli uffici comunali dedicati al rilascio delle carte d'identità, in corso Umberto I, rubando tre computer fissi. Il sindaco: "Non ne conosciamo la natura ma sicuramente sono episodi anomali. Se qualcuno pensa di intimorirci si sbaglia di grosso"

Ennesimo furto al municipio di Bagheria. I ladri si sono intrufolati ancora una volta nella casa comunale di corso Umberto I dopo aver forzato la porta d'ingresso. Una volta dentro gli uffici dedicati al rilascio delle carte d'identità hanno rubato 3 pc e sono scappati. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno eseguito i rilievi al palazzo comunale.

La scorsa settimana ignoti erano entrati a Palazzo Ugdulena, sede dei servizi demografici comunali, rubando alcuni computer e un telefonino. Come se non bastasse sono entrati anche nella stanza dell’archivio dove però non hanno rubato nulla. L’intrusione ha costretto l’Amministrazione a sospendere le attività per una giornata.

Ad aprile invece i ladri avevano preso di mira l’ufficio tributi portando via alcuni pc. Già in quell’occasione il sindaco Filippo Tripoli aveva giudicato anomala quella serie di furti: "E’ evidente - spiega oggi a PalermoToday - che dietro ci sia qualcos'altro. Non conosciamo la natura di questi episodi, ma se pensano di intimorirci si sbagliano di grosso".

Dopo l'ennesimo furto il Comune si è attrezzato adottando alcune contromisure per scovare i ladri o prenderli con le mani nel sacco. "Preferisco però non aggiungere altro - spiega il sindaco - per non dare alcun vantaggio. Continueremo a dialogare con le forze dell'ordine per mettere finalmente la parola 'fine' su questa vicenda".