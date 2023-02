Ladri rubano il motorino dell'acqua, chiusa da due giorni la postazione decentrata di Pallavicino

Da due giorni la postazione decentrata di Pallavicino, in via Eleonora Duse, è chiusa al pubblico a causa del furto del motorino dell'acqua. I ladri spono entrati in azione nella notte fra lunedì e martedì e, ad oggi, la postazione decentrata della settima circoscrizione - l'unica attiva dopo la chiusura di quella di Sferracavallo - non ha ancora riaperto i battenti.

La situazione sta creando notevoli disagi ai cittadini, impossibilitati ad accedere ai servizi comunali. A sottolinearlo sono i consiglieri della settima circoscrizione Giovanni Galioto e Simone Aiello (M5S): "Sono già trascorse 48 ore dal furto e si attende ancora che l'amministrazione collochi un nuovo motore che possa permettere l'immediata riapertura degli uffici al pubblico".

"La settima circoscrizione è al momento priva dei servizi alla cittadinanza. Ciò nel territorio più esteso del capoluogo siciliano e con una popolazione di riferimento di 90 mila abitanti. Riteniamo grave ed inaccettabile questo disservizio causato ai cittadini. Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire immediatamente per risolvere il problema", concludono Galioto e Aiello.