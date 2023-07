Volevano girare l'Italia in moto ma a Palermo gliela rubano, la disavventura di due turisti macedoni

Vogliono girare l'Italia in moto, ma la tappa a Palermo gli rovina la vacanza. Giovedì notte scorso, infatti, a una coppia di turisti è stata rubata la due ruote con cui da Skopje, nella Macedonia settentrionale, sono arrivati prima in Puglia e poi in Sicilia. Il furto del mezzo, una Bmw Gs R120 grigio scuro (targata SK1301B1) è avvenuto proprio di fronte alla stazione centrale, in piazza Giulio Cesare, a pochi passi dall'hotel dove i due stranieri erano arrivati all'ora di pranzo.

Adesso la coppia, che ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione Oreto, spera di poter ritrovare la moto e proseguire il viaggio che li avrebbe portati a scoprire l'Italia da Sud a Nord per poi fare ritorno a casa a bordo della loro Bmw. "Il nostro sogno era visitare Palermo - dicono - perché è uno dei posti più belli della Sicilia. Abbiamo fatto appena in tempo a vedere la spiaggia di Mondello". I turisti hanno anche segnalato agli inquirenti che il furto è avvenuto in prossimità delle telecamere di sorveglianza dell'hotel in cui alloggiano. "Ci siamo allontanati per andare a cenare - racconta la proprietaria della moto a PalermoToday - e al nostro ritorno ci siamo accorti che la moto era stata rubata".

E' così che chiede alla receptionist di visionare le immagini del sistema di videosorveglianza. "Una telecamera esterna - precisa - riprende in parte l'azione dei due ladri. Si vede che due persone, probabilmente un uomo e una donna, arrivano a bordo di uno scooter, si avvicinano alla nostra motocicletta. Uno dei due sale a bordo e va via portandola a spinta. C'era poca luce quindi non sarà facile identificarli".

Con quella Bmw i due turisti macedoni hanno girato tutta l'Europa, ma mai gli era capitato nulla di simile. "Il nostro piano era quello di arrivare fino al Nord Italia e girarlo per altri 15 giorni - concludono - così da tornare poi in Macedonia. Abbiamo già fatto tappa a Polignano a mare, Alberobello, Taranto e dormito una notte a Catania. Siamo pronti a offrire un premio a chiunque ci aiuti a trovare la nostra moto. Se non sarà ritrovata, saremo costretti a tornare a casa in aereo".

Non è la prima volta che dei turisti in vacanza a Palermo incappano in episodi del genere. PalermoToday già in passato ha raccontato storie simili: come quella di una famiglia arrivata da Genova alla quale era stata rubata la macchina, o quella di una turista svedese che aveva fatto tappa in città prima di raggiungere Malta e alla quale era stata rubata la moto con a bordo l'attrezzatura da sub. In entrambi in casi i mezzi erano stati ritrovati.