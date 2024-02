Spingono una moto rubata per caricarla su un furgone: Lagalla e la sua scorta sventano il furto

Stavano spingendo una moto rubata per caricarla su un furgone, ma grazie all’intervento di un cittadino e del sindaco Lagalla, passato casualmente da quella strada con la sua scorta, il mezzo è tornato al suo legittimo proprietario. Si è concluso con un lieto fine la storia del furto di una Africa Twin che si trovava in un magazzino in vicolo Cefalà, traversa di via Alloro.

E’ successo tutto intorno alle 21. Un uomo, passeggiando da lì, ha notato due ragazzi che stavano portando fuori dall’immobile una moto, nuova di zecca. “A breve distanza c’era un furgone bianco con a bordo una persona che attendeva. Ho cercato di capire cosa stessero facendo e il conducente del furgone si è allontanato”, racconta a PalermoToday.

In quell’istante sia l’uomo che i ladri hanno notato in lontananza delle luci blu. Non era una macchina della polizia ma l’auto blu con a bordo il sindaco Roberto Lagalla e gli uomini della sua scorta che arrivavano da Palazzo Palagonia. “Questa persona - spiegano dallo staff di Lagalla - ha attirato la nostra attenzione e abbiamo cercato di capire cosa stesse accadendo”.

Alla luce di quanto emerso il primo cittadino ha contattato la polizia municipale, che poi avrebbe sanzionato e prelevato con il carro attrezzi diverse macchine parcheggiate in divieto, mentre il cittadino ha chiamato il 112 per chiedere l’intervento della polizia per il rinvenimento e la riconsegna della moto che risultava rubata dall’8 febbraio.