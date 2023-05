Gli rubano l'Africa Twin al Politeama, la ritrova a Brancaccio grazie a Gps e polizia

Gli avevano rubato la moto mentre si trovava con amici in un pub del centro ma grazie al Gps e all’intervento della polizia è riuscito a trovarla e a riportarla a casa. E’ successo alcuni giorni fa a un giovane che aveva parcheggiato la sua Africa Twin in via Quintino Sella, a pochi passi dal Politeama. A un certo punto, uscito dal locale, si era accorto che la sua moto non era più dove l’aveva lasciata.

Il proprietario della costosa Africa Twin ha subito chiamato il 112 per segnalare il furto e parallelamente ha attivato il sistema Gps, installato in base agli accordi previsti con la compagnia assicurativa. Il giovane è salito a bordo di un'auto con amici e si è lanciato alla ricerca del mezzo seguendo le indicazioni fornite dall’app che segnalava approssimativamente l’area in cui potevano averla portata.

Mentre si avvicinava all’obiettivo il ragazzo ha incrociato una pattuglia della polizia che intanto aveva ricevuto la nota dalla centrale operativa. Insieme si sono avvicinati sempre più all’area in cui poteva trovarsi l’Africa Twin. Via Brancaccio, via Azolino Hazon e infine via Francesco Panzera. La moto era lì, nascosta dietro alcuni magazzini, con la sella scassinata e i fili dell'impianto satellitare già manomessi.

Qualche minuto ancora e sarebbe "sparita" nel nulla, magari in attesa che qualcuno si facesse vivo per un cosiddetto cavallo di ritorno. O, più probabilmente, sarebbe stata smontata per rivenderne i pezzi sul mercato nero. Un lieto fine per il proprietario che, dopo aver ringraziato gli agenti del commissariato Brancaccio e dell’Ufficio prevenzione generale, ha portato la moto in un posto sicuro.