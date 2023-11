Rubano una moto in piazza Cappuccini, ma vengono beccati dai carabinieri: un arresto e un denunciato

I carabinieri della stazione Palermo Mezzomonreale hanno arrestato un palermitano di 26 anni e deferito in stato di libertà un 17enne per furto aggravato. I militari dell'Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno colto in flagrante i due giovani che avevano appena rubato una moto di grossa cilindrata parcheggiata a piazza Cappuccini.

L’arrestato è finito ai domiciliari in attesa del processo che sarà celebrato con il rito direttissimo; per il più giovane invece la Procura per i minorenni procederà "a piede libero". La moto è stata restituita al proprietario. L'arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale.