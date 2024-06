Cala, rubata la moto a due turisti austriaci: la polizia recupera il mezzo ma i ladri riescono a scappare

Avevano lasciato la moto alla Cala per fare un aperitivo in attesa che partisse la nave diretta a Napoli, ma al loro ritorno quel costoso mezzo a due ruote non c’era più. E se non fosse stato per l'intervento di una pattuglia, probabilmente sarebbe finita in qualche garage, pronta per essere smontata e rivenduta pezzo per pezzo. La polizia ha recuperato ieri in corso dei Mille una Bmw Gs1200 di proprietà di un turista austriaco non riuscendo, per poco, ad arrestare anche il ladro che è riuscito a fuggire insieme al suo complice.

Tutto è successo nel giro di mezzora. i poliziotti di una pattuglia, arrivati all'altezza dell'istituto alberghiero, hanno notato una scena sospetta: c'erano un uomo su una Bmw con targa austriaca, e il motore spento, e un altro soggetto a bordo di uno scooter Honda che lo spingeva da dietro. Alla vista degli agenti il primo ha lascito cadere la moto ed è fuggito a piedi, mentre l'altro ha accelerato e si allontanato per fare il giro e recuperare il complice. Per questione di attimi il personale delle Uopi, le Unità operative di primo intervento, non è riuscito a bloccare i ladri scappati in direzione Brancaccio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale che hanno rintracciato il proprietario per procedere con la restituzione del mezzo, una Bmw super accessoriata del valore complessivo di circa 25 mila euro. Si trattava di un turista austriaco, un poliziotto, che ha raccontato di aver lasciato la moto alla Cala accanto a quella del suo amico, senza alcun dispositivo di protezione, non pensando neanche all'ipotesi del furto. Con grande gioia la vittima del furto, dopo aver ringraziato gli agenti per aver recuperato la sua Bmw, è salito sulla nave per proseguire il suo viaggio di ritorno.

Gli investigatori della polizia hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri e hanno sequestrato le immagini riprese da numerosi impianti di videosorveglianza che avrebbero inquadrato il passaggio dello scooter Honda utilizzato per la fuga e la targa. "Ho visto la scena. Erano due ragazzi - racconta a PalermoToday un residente - di circa 35 anni, uno molto robusto e con la barba, l'altro più mingherlino. Mi spiace non essere riuscito a vedere la targa dal balcone di casa mia. Spero li prendano, siamo stufi: io ho dovuto affittare un garage per salvaguardare il mio scooter e quello di mia figlia".