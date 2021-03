Furti e vandali in azione: monopattino sharing sospeso allo Sperone

Un monopattino vandalizzato in via Calderai

Sospeso il servizio di monopattino condiviso allo Sperone. Così ha deciso Bit Mobility, società veronese che gestisce 400 dei mezzi a due ruote sbarcati in città lo scorso sabato. "Da allora - racconta a PalermoToday Michele Francione, direttore operativo e sviluppo Italia di Bit Mobility - sono stati diversi i monopattini spariti nel quartiere e successivamente ritrovati dalle forze dell'ordine che ringraziamo". Ieri l'ennessima brutta notizia: "Un mezzo dopo essere stato rubato è stato vandalizzato e successivamente ritrovato dalla polizia".

Da qui la decisione dell'azienda di spostare i circa dieci monopattini presenti nel territorio in centro. Per questo sulla mappa che compare nell'app il quartiere è colorato di grigio scuro (guarda foto allegata). "Siamo dispiaciuti - continua Francione - e speriamo col tempo di poter tornare allo Sperone, una zona grande circa un trentesimo dell'area interessata dal servizio". Palermo non è l'unica città dove si sono verificati episodi del genere. Anche a Torino, Bari, Milano e in diverse altre città è successo che i monopattini a noleggio venissero vandalizzati.

Sono quattro al momento le società che gestiscono il servizio di monopattino sharing in città: Bird Rides, Bit Mobility, Helbiz e Link Your City. La società veronese però era l'unica presente allo Sperone. "Aspettiamo che passi questo momento, che chi ha dimostrato di non apprezzare il servizio capisca che non serve a nulla vandalizzare. Ci piacerebbe - conclude il direttore - che fossero tutti i palermitani a usufruirne". Un auspicio condiviso dal sindaco Orlando e dall'assessore alla Mobilità Catania che ieri hanno fatto sapere che "la scelta dell’Amministrazione comunale di investire sull’uso del monopattino come mezzo utile agli spostamenti urbani è irreversibile e non sarà certamente qualche atto criminale ad ostacolarne il percorso". Presto i mezzi in giro per la città saranno ancora più numerosi: l’Ufficio mobilità urbana, con due determine pubblicate sull'albo pretorio, ha detto sì ad altre dye società, la Em Transit Srl e Wind mobility gmbh. E la lista sembra destinata ad essere estesa ulteriormente.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery