Centro storico senza pace, altra "spaccata" nella notte: furto in un minimarket di via Roma

Furto con spaccata in un minimarket di via Roma. Un altro "colpo" è stato messo a segno nella notte da un uomo che ha utilizzato un pesante oggetto, forse una grossa pietra, per infrangere la vetrina e svaligiare l’attività che si trova all’angolo con via Santa Rosalia. Sull’episodio indaga la polizia.

A segnalare l’accaduto è stato il titolare del minimarket che questa mattina, riaprendo i battenti, si è accorto che qualcuno aveva distrutto la porta d’ingresso e rubato i pochi soldi contenuti in cassa e parte della merce esposta. Ancora da quantificare il bottino del furto.

Pochi giorni fa era finita nel mirino dei ladri la gioielleria Cordaro che si trova all’interno della Rinascente di via Roma. In quell’occasione però i ladri hanno utilizzato un’auto, una Fiat Panda poi ritrovata e risultata rubata, per sfondare la vetrina e rubare gioielli e orologi per migliaia di euro.

"Continuo a ricevere lamentele e segnalazioni da parte dei residenti, ma nessuna risposta è arrivata dalla Prefettura. Come Circoscrizione - dice vicepresidente della Prima, Antonio Nicolao (Pd) - abbiamo chiesto di essere ascoltati anche per evitare di fare esporre i cittadini. Nel frattempo però continuiamo ad assistere all'aumento di ogni genere di reato".

Il vicepresidente della Prima circoscrizione, alla luce dell’ultimo episodio, lancia l'appuntamento con una fiaccolata in programma per giovedì 21 dicembre, ore 21, con concentramento da via Torino, "proprio per sensibilizzare gli organi preposti a garantire maggiore sicurezza".