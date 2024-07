Furto in un minimarket in via Roma, rubati 10 euro e bottiglie di alcolici

Furto con spaccata in un negozio di via Roma. Un ladro è entrato la scorsa notte nell’attività commerciale Asia-Africa minimarket che si trova all’altezza di via Ammiraglio Gravina, al civico 426, a pochi metri dal bar assaltato pochi giorni fa. Un uomo, intorno alle cinque, avrebbe utilizzato una grossa pietra per sfondare la porta d’ingresso, entrare e rubare alcune bottiglie di superalcolici e i 10 euro lasciati in cassa dall’esercente.

Le immagini riprese dopo la "visita" del ladro

Ad accorgersi dell’accaduto è stato lo stesso titolare dell’attività, arrivato di notte in via Roma per constatare i danni e chiamare i carabinieri. Le pattuglie dell’Arma hanno eseguito i primi rilievi e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il responsabile dell’ennesimo furto con spaccata o il percorso fatto, forse a bordo di uno scooter, durante la fuga.

Accanto al minimarket di via Roma c'è il bar preso di mira pochi giorni fa da un ladro che ha distrutto la porta dell’attività per accedere al locale e svaligiarlo. Entrando, però, si è ferito a una gamba. Ciononostante si è diretto verso la cassa, ha preso i contanti ed è uscito prima di svenire e stramazzare in un lago di sangue. A lanciare l’allarme è stata una guardia giurata che ha chiamato un’ambulanza per portare il ferito al pronto soccorso dove poi è intervenuta la polizia.