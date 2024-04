Si mette alla guida del mezzo dell'Amat per rubarlo, ferisce due dipendenti e scappa: caccia al ladro

Un operaio era all'interno del cassone, l'altro su una scaletta, quando - intorno alle 2.30 di stanotte - una persona, vedendo il mezzo dell'Amat ha deciso di rubarlo: si è seduto alla guida ed è partito a tutta velocità, facendo cadere i due dipendenti dell'ex municipalizzata, che sono finiti in ospedale. E' l'ennesimo episodio di violenza che colpisce i lavoratori dell'azienda per il trasporto pubblico e si è verificato in via Filippo Paladini, al Cep, vicino a uno dei plessi dell'istituto comprensivo Giuliana Saladino.

I due dipendenti erano impegnati nel rifacimento della segnaletica orizzontale, quando si sono ritrovati catapultati sull'asfalto e pure senza il mezzo. Sono stati poi portati in ospedale dove sono stati refertati. Si sta indagando per cercare di rintracciare il ladro che dovrà anche rispondere del ferimento dei lavoratori.

"Ogni settimana devo fare i conti con un autista che viene aggredito sui mezzi - dice il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta - e questa volta davvero l'episodio poteva essere fatale ai due lavoratori. Non è tollerabile e ho già ribadito più volte che occorre garantire la sicurezza nel trasporto pubblico. Ho scritto alla prefettura per chiedere la convocazione di un Comitato per l'ordine e la sicurezza". Cosa che Mistretta aveva già fatto nei mesi scorsi, segnalando le difficoltà anche alla questura e al comando provinciale dei carabinieri.

"Esprimo ferma condanna di quanto accaduto - dice il sindaco, Roberto Lagalla - con l'auspicio che possano al più presto essere individuati i responsabili. Ai dipendenti dell'Amat che sono rimasti feriti in questo episodio e agli autisti che negli ultimi mesi sono stati vittime di aggressioni sui mezzi vanno la mia vicinanza e la mia solidarietà".