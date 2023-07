Furto al Don Bosco Ranchibile, rubati un computer e un bancomat

Furto all’istituto Don Bosco Ranchibile. I ladri, nella notte tra sabato e domenica, sono entrati nella scuola in via Libertà e hanno portato via computer e un bancomat trovato dentro un cassetto. Qualcuno ha fatto irruzione dopo avere scavalcato la recinzione e si è diretto nelle aule. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.

"Ci siamo accorti del furto domenica mattina", dice a PalermoToday don Domenico Saraniti, direttore della Casa Ranchibile. "Sono entrati nei locali adiacenti dell’oratorio, dove viene fatta l’accoglienza dei ragazzi - continua don Saraniti - e hanno preso un vecchio computer portatile e una Postepay, ma la carta è stata bloccata e non hanno fatto in tempo a utilizzarla. La struttura è piena di telecamere e abbiamo già denunciato tutto".