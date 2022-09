La "ladra di cellulari" torna all'assalto in un bar, la titolare: "Ha rubato il mio pc e lo ha venduto a Ballarò"

Neppure due mesi fa si era detta pentita dei colpi messi a segno ("ho rubato perché accecata dal crack di cui faccio abuso", aveva detto). Ora, a distanza di poco tempo la ladra di cellulari, una ragazza di 27 anni, è tornata all'attacco. Vittima stavolta è il bar "La Martorana" di corso Vittorio Emanuele. Il bottino, di cui si è immediatamente disfatta, è stato venduto a Ballarò per 70 euro.

La giovane tossicodipendente, riconosciuta grazie alle telecamere a circuito chiuso, si è introfulata all'interno del locale del Cassaro e portato via una lampada e un pc. A denunciare il fatto la titolare, Doriana Ribaudo, con un passato da consigliere comunale, che a PalermoToday ha raccontato: "La ragazza è tornata immediatamente in libertà, non può essere arrestata perché al momento della perquisizione non aveva con sé ciò che aveva rubato. Non è stata colta in flagranza di reato. Nonostante denuncia e immagini delle telecamere fornite alle forze dell'ordine, ci è stato detto con dispiacere che servono tante denunce e tanti anni per portarla in carcere".

La ventisettenne, che lo scorso marzo fu portata in una cella del Pagliarelli dove ha trascorso due mesi, tornò poi in libertà perché trasferita in una comunità per via dei suoi problemi legati alla droga. Nel suo "curriculum" ci sono diversi locali presi già d'assalto in passato. "Ieri in via del tutto eccezionale mi sono trovata a dover portare il pc al bar - racconta ancora Ribaudo -. Ho dato una mano al bancone perché c'era molta gente. Quando sono tornata alla mia postazione il pc non c'era già più. Ho temuto fosse uno scherzo, perché erano rimasti lì solo il cavo e la borsa. Così non era".

E' a quel punto che la titolare de La Martorana riavvolge il nastro delle telecamere a circuito chiuso. "Mi accorgo che una ragazza in jeans, maglietta nera e zaino rosso prima ha guardato dalla vetrina che dà su via Isnello, poi si è intrufolata all'interno del bar - spiega a PalermoToday Doriana Ribaudo -. Una volta entrata, ha fatto finta di leggere i menu, poi ha preso una lampada da un tavolo e l'ha infilata in borsa. Dopo essersi guardata intorno, ha infine rubato il computer. Si è diretta verso il bagno, dove è rimasta per un paio di minuti, ed è scappata via".

Ribaudo, insieme a tre dipendenti, ha così chiamato il 112 ed è andata a cercarla in zona. La ladra è stata beccata in via Roma, ma al momento della perquisizione dei carabinieri non aveva più con sé la refurtiva. "Ha dichiarato di aver venduto il mio pc a Ballarò per 70 euro - racconta ancora -. Non essendoci flagranza di reato ci sono solo gli elementi per una denuncia e non anche quelli per un arresto. Al netto della beffa per chi denuncia c'è anche un problema sociale. Questa ragazza è una tossicodipendente, probabilmente quando verrà il tempo di arrestarla sarà già morta in qualche marciapiede e lì scriveremo storie di dispiacere per uno Stato che non sta vicino ai deboli".